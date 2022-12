Rrealina se lleva el pase de oro y consigue un puesto en la final con una preciosa canción de Adele

Rrealina ha elegido el tema 'Easy on me' de Adele para las semifinales de 'Got Talent'. La cantante ucraniana ha logrado conquistar a los miembros del jurado con su preciosa voz y su saber estar en el escenario. "Ahora estoy en un lugar seguro y me alegra estar aquí. Pero mi mayor sueño es la paz en Ucrania. Recuperar la vida que tenía antes y poder seguir cumpliendo otros sueños. Sueño con el amanecer de un nuevo día, esta noche vengo a divertirme y espero llegar a la final", explica.