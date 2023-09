Carlos Samuel quiere cumplir su sueño de actuar en un musical: así ha sido su impresionante actuación

Carlos Samuel es maestro de ceremonias en un cabaret pero tiene un propósito y no es otro que el de ser cantante de musicales . Este cantante ha elegido el escenario de ‘Got talent’ para darse a conocer y para mostrar su talento, y lo ha hecho defendiendo el tema principal de ‘Los miserables’ .

Edurne, Paula y Flo le han dado a Carlos Samuel si sí, pero Risto ha decidido darle un no por una sencilla razón: “Algo de lo que nos cuentas es mentira, no me creo que hables así con tus colegas, impostas la voz y tu personalidad”.