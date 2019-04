D’oo Wap, Nazaret e Immunes, se cuelan en la gran final de ‘Got Talent’

telecinco.es

La voz y el sentimiento de Nazaret, la espectacularidad y puesta en escena de Immunes y el ritmo y arte de D’oo Wap, son las tres actuaciones de la noche que han emocionado al jurado y han conquistado a la audiencia. Tres actuaciones que pasan a la gran final de ‘Got Talent’ y que han tenido que competir con la agilidad mental de José Bono, la espectacularidad del escapismo de Alfred o el misterio de Magic Family Show.

Pase de oro para la magistral actuación de Nazaret

El reloj hacía tan solo unos minutos que había marcado las doce cuando el plató de ‘Got Talent’ se ha llenado de emoción, de dolor y de sentimientos brotando de la garganta de Nazaret. Al ritmo de pasodoble y con los ojos llenos de lágrimas, Nazaret lo ha vuelto a hacer, ha emocionado al jurado como nunca nadie lo había hecho antes. Sin embargo, teníamos un problema: Risto aseguraba que ya había demasiados cantantes en la final, había llegado tarde. Parecía que el sueño de Nazaret se iba a desvanecer, pero Paz Padilla se ha puesto en pie y ha pedido a sus compañeros que le dieran el pase de oro conjunto. Risto se ha resistido, pero no podía dejar fuera de la final la mejor actuación musical que había visto.

D’oo Wap, Immunes, Daniel Huen y la compañía de baile Fuego en los pies. Solo uno de ellos tenía el paso directo y esos han sido… D’oo Wap. El jurado ya había tomado su gran decisión de la noche y llegaba el momento de que él público eligiera a su favorito para estar en la gran final. Los más votados de la noche eran. Solo uno de ellos tenía el paso directo y esos han sido… D’oo Wap.

Inspirado en los años 20 pero con un ritmo muy actual, el grupo D’oo Wap ha dejado al jurado fascinado totalmente. “Me ha encantado, de verdad, creo que Risto no puede decir nada porque no ha habido ni un fallo, ni uno y si lo ha visto yo creo que se lo está inventando”, decía Edurne. Por alusiones Risto contestaba, y confesaba haber flipado con el grupo: “He apuntado ‘Esto sí es un número de baile, sí’. Me encanta vuestro rollo, hay que tener personalidad para defender un número así y vosotros la tenéis”. Eva y Paz se han sumado a los elogios y han asegurado tener “ganas de más” D’oo Wap.

se quedara fuera de la gran final el arte de Cristian Losada, pero tenía que votar a uno de los tres artistas que había sido elegidos por el público y no han tenido más remedio que hacerlo. ¡Immunes se han convertido en los terceros finalistas! Immunes, Daniel Huen y la compañía de baile Fuego en los pies, eran las siguientes actuaciones más votadas por la audiencia y el jurado tenía la última palabra. A Paz Padilla y Risto Mejide les ha dolido mucho que, pero tenía que votar a uno de los tres artistas que había sido elegidos por el público y no han tenido más remedio que hacerlo.

El reto de Risto Mejide encierra a Alfred bajo 17 toneladas de arena

Alfred Cobami y Risto Mejide acordaron que el jurado elegiría la próxima situación de la que tendría que escapar: “Te dejo elegir el próximo método de inmovilización”. El escapista no lo ha pasado nada bien porque sabe que Risto tiene una mente maquiavélica y no se equivocaba. El presentador ha propuesto encerrar a Alfred en un cofre metálico sobre el que caerán 17 toneladas de arena, aproximadamente el peso de la atmosfera sobre el suelo. Un peso que caerá de golpe sobre la cámara en la que Alfred tenía las manos atadas a la espalda con una brida de no retorno. Alfred tenía seis minutos para superar su reto, pero ha conseguido hacerlo en cinco minutos veinticinco segundos, los cinco minutos más largos de ‘Got Talent’ porque Alfred nunca había hecho algo similar y su vida podía estar en juego.

Pánico absoluto ante los métodos de Magic Family Show

Magic Family Show ha vuelto a desatar el miedo entre el jurado, especialmente en Risto, que ha pagado las consecuencias de pulsar el ‘Botón Rojo’. Estela se ha enfadado y ha desatado su ira sobre el trasero del miembro del jurado, consiguiendo que Risto se levante por primera de su silla en estas semifinales. “¿Ahora con qué quieres que vote, con la cabeza o con el culo?”, le decía a Santi Millán y, continuaba con la artista: “La parte inicial la he visto muy lenta, si la historia era pincharme el culo, había una forma más directa, pero lo cierto es que eres la primera que me hace levantarme en esta semifinal”. Paz, a quien la concursante ha mandado un misterioso mensaje por si llega a la final, no ha podido ocultar su pánico.

Daniel Huen decepciona al jurado

“Dime que yo no te di un sí”, decía Risto visiblemente cabreado con lo que acababa de ver y escuchar. “Encima con pistas grabadas de voz, eso es inaceptable en un programa en directo”, continuaba el jurado.

José Bono, ‘la calculadora humana’, se supera en las semifinales

Bono se ha superado con sus sumas y Paz Padilla ha brotado de emoción: “¡Este hombre no tiene que estar en ‘Got Talent’, tiene que ir a la NASA! ¿Nadie te ha hecho un estudio?”. Eva estaba en shock: “Es un prodigio, soy incapaz de saber cómo haces esto”.