“Mi camino se torció en la adolescencia. Mi situación era bastante chunga, me sentía frustrado, impotente, solo. Entonces te pierdes en la calle, cogí el camino de las drogas. La cocaína me destrozó la vida, me hizo perder la cabeza y a la que me quise dar cuenta había agredido a la persona más importante del planeta”, así confesaba Samuel lo que le había pasado. Además pasó un año en la cárcel por agredir a su madre.