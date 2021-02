Las actuaciones de Solo, Pepelu y Salvador no convencen: no volverán a 'Got talent 2021'

Aunque son muchos los que quieren hacerse un hueco en la sexta edición de 'Got talent España' no todos tienen el talento necesario, a ojo de los jueces, para convertirse en uno de los participantes. Ha sido el caso de estas tres actuaciones.

'Solo' tiene 63 años y no ha logrado convencer con su estrambótico número mezcla de humor y arte callejero. 'Solo' ha salido al escenario disfrazado de troglodita y, tras varios minutos dibujando tras una gran piedra, ha mostrado una caricatura de los tres miembros del jurado, algo que ha decepcionado bastante a Risto, Dani y Edurne.

Pepelu tampoco ha conseguido pasar a la siguiente fase de las audiciones de 'Got talent'. Este humorista cordobés, pese a haber mostrado una gran habilidad con los globos gigantes en su novedoso número, ha tenido un par de inoportunos fallos técnicos que le han valido los noes de Dani y Edurne.

Quien tampoco ha logrado colarse en la siguiente fase de 'Got talent' ha sido Salvador Martínez. Este pianista de 46 años se presentaba en el escenario anunciando un concierto terapéutico pero, tras tumbar a Edurne y a Risto en un par de colchonetas y tocar una canción al piano, los miembros del jurado han coincidido: "No es una actuación para 'Got talent".