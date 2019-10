Los jóvenes Adrián y Ainhoa ponen al límite su cuerpo con la calistenia y forman equipo para la siguiente fase: "Juntos podéis ser una bomba"

Adrián tiene 12 años y ha venido a ‘ Got Talent 5 ’ para vivir la experiencia y demostrar sus habilidades en calistenia : “Para mí la calistenia es sentirme libre, estar con mis amigos y no encerrado en casa jugando a la Play”. Este joven concursante ha tenido algún que otro fallo en la ejecución de su número y, por eso, Santi Millán ha pedido algún voluntario entre el público que saliera al escenario para comprobar la dificultad de este deporte.

A su llamada ha respondido Ainhoa, una valenciana de 13 años que empezó hace uno con la calistenia: “Hay amigas que me apoyan y otras que se meten conmigo por mi físico o porque piensan que es un deporte de chicos. He venido para que otras chicas vean que nosotras también podemos”. Y con la misma, la participante ha realizado unas figuras muy complicadas que han asombrado al jurado: “Me has dejado con la boca abierta”, ha reconocido Edurne.