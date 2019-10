Big Moon emociona cantando un tema de sus raíces y Paz Padilla le da su pase de oro por sorpresa: "Me gusta como cantas pero en tu idioma"

Este participante se ha subido al escenario de ‘Got Talent 5’ para cantar “con el corazón” y ha interpretado un tema en inglés que no ha terminado de convencer a Risto: “Sinceramente, tu actuación no ha sido para pasar a la siguiente ronda”. Esta valoración ha dejado un sabor agridulce en Paz Padilla, quien ha pedido a Big Moon que cante “un poco” de la música típica de su país.