Al ritmo del tema Man Down de Rihanna, las bailarinas de Bdance Megacrew han vuelto a llenar el escenario de color, talento y sensualidad a partes iguales. Con su asombrosa coreografía han puesto al público de pie, pero Risto Mejide ha sentido que no estaban a la altura de la final y no ha dudado en decírselo. Edurne sin embargo, le ha cortado para decir que no estaba de acuerdo porque eran la actuación de Megacrew que a ella más le había gustado.