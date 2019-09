Blake Eduardo ha fusionado la magia con un espectáculo de humor. Acompañado por su asistente Boris, se ganaba al público pero no a Risto Mejide. Eso sí, por primera vez Risto no se atrevía a decir que 'No' ante la mirada fría de Boris. Por ello Risto huía del teatro... ¡incluso salió a la calle y cogió un taxi!