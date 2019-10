Dani Luftman siembra el pánico en el jurado lanzando sus boomerangs: "Ay qué miedo"

Dani Luftman tiene 24 años y pertenece a una familia de circo : “Soy la séptima generación”. El concursante se ha presentado a ‘ Got Talent 5 ’ con un número que ha entrado en el Guinness World Records : “Es diferente, sorprendente y arriesgado para vosotros y para mí”, ha prevenido al jurado .

Un momento único que no ha ha servido para convencer a Risto Mejide: “Yo me he aburrido”, ha confesado el presentador antes de darle un ‘no’ al participante.