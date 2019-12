La participación de Carlos Marco en la última edición de 'Got Talent': "Eternamente agradecido"

La edición de 'Got Talent España' ha terminado y nos ha dejado al ganador más joven de la historia, a nuestro querido Hugo. Un auténtico espectáculo que nos ha dejado momentos mágicos sobre el escenario y un gran esfuerzo detrás de las cámaras. Entre los trabajadores se encontraba el cantante Carlos Marco , que disfrutó como un niño con cada actuación.

"Muchos no lo sabréis, pero he sido Director Musical de esta edición", desvelaba el que fuese cantante de 'Auryn'. Luego, mientras colgaba en redes una imagen con el ganador del concurso, ha querido agradecer a sus compañeros: "He trabajado con el que es sin duda el mejor equipo de la televisión. Gracias".