Cristian Montilla emociona cantando para su abuela: "Mi madre me dejó con ella con nueve meses, a ella le debo todo"

Cristian se ha presentado a la sexta edición de ‘Got talent’ acompañado por su abuela y por su marido y se ha emocionado contando la historia de su vida: “Mi abuela me dormía cuando era pequeño cantándome coplas y ahora cada vez que vemos algún anuncio de programas de este tipo me pide que me presente”.

Cristian le ha dedicado su actuación a su abuela, la mujer de su vida: “Yo soy quien soy y he podido ser quien soy gracias a mi abuela (…) Mi madre me dejó con mi abuela con nueve meses y las primeras noches fueron horribles”. Cristian ha explicado que su madre jamás volvió por él pero que no le ha faltado el calor maternal en los brazos de su abuela: “Yo a Cristian le he dado todo el cariño que le he dado a mis hijos, tengo nueve hijos y con él diez, es mi niño y es para siempre”.