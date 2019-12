Daniel Blasco demostró su destreza con el diávolo en sus actuaciones anteriores y en ‘El Gran Show' de 'Got Talent’ ha querido dejar claro que es un gran malabarista. Daniel ha decidido arriesgar al máximo y ha jugado con tres diávolos. Un espectáculo que ha encantado a Edurne, líder de su equipo y a las chicas, pero Risto Mejide no sabía si le gustaba o no. Cree que Daniel es un gran profesional y que hace un buen espectáculo, pero que quizás ha arriesgado demasiado.