Óscar Vidal, extrabajador de Barrio Sésamo, sorprende al jurado con su fantasma Faboo: "Me ha hecho soñar y sentirme una niña"

Oscar Vidal tiene 72 años y se define como un “señor mayor” que lleva un niño dentro: ”Toda mi vida me he dedicado al juego de buscar y cazar ideas”. Este concursante ha trabajado en Barrio Sésamo y se presenta, junto a su equipo, a ‘Got Talent 5’ para enseñarnos su show Faboo: una garrafa reutilizada que se convierte en un fantasma.