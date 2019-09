El talento y "la suerte del cinco" le dan el Pase de Oro del jurado y Santi Millán a la voz aterciopelada de Florencia Pasquet

Florencia Pasquet ha emocionado a todos con su voz. La cantante llenaba de pasión, dulzura y técnica las tablas del escenario de 'Got Talent' interpretando 'The Hills are Alive', de Julie Andrews en 'Sonrisas y Lágrimas'. Mientras Edurne y Dani Martínez estaban enganchados totalmente a su voz, Paz Padilla y Risto Mejide disfrutaban de ella con los ojos cerrados.