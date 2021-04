Gospel it se llevan tres valoraciones positivas menos la de Risto: "Me ha parecido muy floja la actuación"

"La música es unión, esperanza, es la parte más importante de nuestra vida ", con esta premisa han querido romper moldes Gospel it en la tercera semifinal de 'Got Talent' tras las buenas críticas que se llevaron por parte del jurado en las audiciones .

Y de repente, ha llegado la valoración de Risto y ha caído como un jarro de agua fría, "a mí no me ha gustado", ha sentenciado, y ha añadido, "me ha parecido muy floja la actuación". Le ha parecido así porque no han transmitido todo el buen rollo que la vez anterior, "hoy no estaba", ha concluido.