Guancheck es un grupo canario que llega a ’Got Talen 5’ con un estilo de música innovador donde mezclan beatbox, música convencional y baile con un estilo "muy fresco”. "Ha sido increíble”, decía Edurne tras la actuación. „Me parece algo muy novedoso y muy fresco”, aseguraba Paz Padilla. "Me fastidia no encontrar fallos, porque no los he encontrado”, le decía Risto aunque después les dijera que no porque "no les veía en la semifinal”.