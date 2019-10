Hipnóticas llega a 'Got Talent' para demostrar todo su talento en la pista de baile

Hipnóticas son un grupo de baile formado por nueve niñas. "Somos un grupo con bastante fuerza pero a la vez sabemos expresar todo con elegancia", han explicado. Primeras en el campeonato HHI y clasificadas para el mundial, la formación de danza llega a Got Talent para demostrar todo su potencial. Tras su actuación, no han conseguido el 'Sí' de Risto Mejide, pero si su aplauso y admiración: "Hay concursantes que me sacan de mis casillas, concursantes a los que no entiendo y concursantes que me hacen olvidarme de todo eso, durante vuestra actuación se me han olvidado mis problemas", ha explicado el publicista.