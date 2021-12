Javi Rufo deja con la boca abierta al jurado con un espectacular truco de magia: "Nunca he dado una valoración así"

El número ha dejado sin palabras al propio Risto Mejide . "Os juro que llevo quince años siendo jurado de talent shows y nunca pensé que iba a da runa valoración así: ‘yo qué sé tío", se ha reído. "No se te puede decir nada, es de lo mejor que hemos visto en ‘Got Talent", ha confesado Edurne.

Dani Fernández ha asegurado al ilusionista que su actuación era merecedora de un pase de oro. "El proceso de mago en ‘Got Talent’ es, el mago llega, estos son más veteranos, empezamos a decir, a ver dónde le pillamos, luego empiezan a decir, no somos capaces, luego se sorprenden, luego estamos dos minutos pensando cómo lo habéis hecho, por eso no podemos hablar, luego llegamos a la conclusión de que no lo vamos a saber nunca, flipamos, y damos el pase de oro", le ha dicho.