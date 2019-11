El "rollazo" de Jaz Rapper y su ukelele arrasa sobre el escenario: "Tienes mucha personalidad"

Jazz Rapper tiene 22 años y se presenta a ‘Got Talent 5’ porque la música es su forma de expresarse: “Cuando no hay música, no me entiendo ni yo”. El concursante ha cantado un tema propio, acompañándose de su ukelele, y su talento ha conquistado al jurado: “Tienes mucho rollazo cantando”, ha reconocido Dani Martínez.