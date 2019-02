Hablamos con los miembros del jurado de ‘Got Talent’ y nos desvelan sus talentos ocultos

Sus talentos ocultos

Santi Millán y Eva Isanta dicen modestos que “aún están descubriéndolos” , pero Paz Padilla lo tiene claro: “Todos”. Edurne más que confesarlo se marca un propósito: “Me encantaría que dentro de unos años me lo preguntaras y poder decirte que mi talento oculto es la cocina”.

¿Se merecen ellos el pase de oro?

Todos dan trucos de cómo conseguir el pase de oro, pero ¿creen ellos que se lo merecen? A Paz Padilla le sale su lado más maternal y confiesa que cree que se lo merece por su hija Anna: “Cuando la veo pienso qué guapa es y qué bien lo he hecho”. Pero, no todos son tan cariñosos: Santi Millán cree que se lo merece por la siesta de tres horas que durmió hace poco: “Me levanté y pensé esto es de aplauso lento, no es fácil”, confiesa el presentador entre bromas.