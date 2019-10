La coreografía de 'Kanak' se gana a los cuatro miembros del jurado: "Habéis hecho un espectáculo sólido, solvente y sincero"

Kanak es un grupo de hip-hop que ha venido a ‘Got Talent 5’ para demostrar que no hay edad para bailar. David, el coreógrafo, ha contado cómo surgió la idea de crear este equipo y la ayuda que supuso para sus alumnos: “He sacado a los chavales que estaban con un estilo de vida bebiendo en los parques”. Algo que los jóvenes han agradecido: “David no solo nos ha enseñado a bailar, sino que también nos ha enseñado valores y a sociabilizarnos”.