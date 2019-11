La polifacética Katy Tindemark toca el violín y muestra todos sus talentos juntos en el escenario: "Es una Thermomix, te hace de todo"

Katy Tindemark tiene 30 años, viene de Letonia y ha exprimido al máximo su actuación en ‘Got Talent 5’. Esta concursante ha empezado haciendo poses fitness, se ha caído 'accidentalmente' en el escenario y ha terminado tocando el violín y cantando Blues. Una infinidad de talentos juntos que no han convencido a Risto: “Quien mucho abarca, poco aprieta”. Además, Paz Padilla también le ha dado un ‘no’ a la participante y, a pesar de reconocer que era como una “Thermomix”, se ha topado con muchas dificultades para comunicarse con ella: “Esta no entiende español”, ha bromeado al ver que no pillaba nada de lo que decía.