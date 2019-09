Laura Reyes da una lección: realiza una actuación de 'pole dance' con los ojos tapados debido a su retinosis pigmentaria

Laura Reyes tiene 24 años, es de Gran Canaria y ha dado una lección a todos con su actuación en 'Got Talent'. Laura sufre de retinosis pigmentaria desde que nació, una enfermedad que solo le permite ver lo que tiene enfrente y no lo que hay alrededor. Sin embargo, ello no ha sido un impedimento para realizar lo que le gusta: pole dance. Y así lo ha demostrado realizando un elegante y arriesgado ejercicio con un antifaz, siguiendo las instrucciones de su entrenadora.