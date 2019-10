Lila Marila no convence al jurado con su canción sobre las cándidas : "No ha estado a la altura"

Lila Marila ha compuesto una canción sobre las cándidas. Aunque Risto Mejide cree que "el mensaje es bueno", piensa que la actuación no es lo suficientemente buena: "Esto no es un programa de mensajes, es un programa de gente que viene a cantar, gente que viene a bailar, gente que viene a hacer cosas…Y lo que tú has hecho no tiene el nivel y ya está, tengas lo que tengas", le ha dejado claro el publicista. La intérprete tampoco ha causado furor en el resto de miembros del jurado, exceptuando a Paz Padilla quien asegura que los de Cádiz se ríen de todo.