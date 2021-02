Risto se siente identificado con Miki Dark: "Te gusta hacer sufrir, como a mí"

Miki Dark es un mago de los más atípico. Este ilusionista de 54 años no es el típico mago simpático, embaucador, no, él hace de su número algo aterrador ... ¡y si no que se lo digan a Edurne!

"Yo me he sentido muy identificado contigo pero sobre todo en la parte de hacer sufrir a los demás (...) Creo que lo mejor de tu número es que rompe el estereotipo del mago simpático, amable, a veces vacilón, tú rompes todo eso y te da igual, esa es la parte que me gusta (...) No me gusta que el número es facilón, yo jamás haría algo tan facilón si fuera mago, así que te doy un no".