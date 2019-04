La Murga Zeta Zetas, Art Gee y Arturo Fajardo, directos a la gran final de ‘Got Talent’

“Estoy flipando” , es lo primero que ha asegurado Risto Mejide cuando ha terminado la actuación de Art Gee. Una vez más, los coreanos han llenado el escenario de magia, sincronización y talento. Pretendía demostrarnos la posibilidad de fusionarnos como nuestro ADN y lo han conseguido con creces. Risto Mejide ha tenido claro que se merecían el Pase de Oro , Edurne le ha apoyado, pero Eva Isanta ha tenido la sensación de que no lo necesitaban. Sin embargo, nunca hay que dar nada por seguro y Paz Padilla ha conseguido la unanimidad.

Sí, El Cejas se quedaba fuera de la gran final de 'Got Talent' , pero se marchaba del escenario con un "Sí" de Mejide y un nuevo temazo que lo puede volver a petar.

Risto Mejide le pidió una letra más sofisticada y El Cejas ha vuelto a demostrar que no hay reto que se le resista. A pecho descubierto y con un abrigo de peluche rosa, El Cejas se ha vuelto a subir al escenario de ‘Got Talent’ dispuesto a ganar y ha vuelto a meterse al público en el bolsillo. El ya no va en coche, va en “flariqueta” y aunque todavía hay posibilidades de “que te meta”, ahora lo que no tiene es “camiseta”.