Stefanny y Michael vienen desde Colombia y Uruguay y tienen el sueño de materializar su escuela de baile y ayudar así a niños que no tienen los recursos suficientes como para que se formen como artistas.

Nada más salir al escenario, Risto Mejide ha dejado constancia de que no le iba a gustar su show, pues a él no le van mucho los bailes de salón. Pero su gran actuación no le ha hecho cambiar de opinión. Eso sí, ha reconocido que “eran buenos”.