Risto y Edurne dan su 'pase de oro conjunto' a la joven cantante Chiara: "Tienes magia"

Chiara tiene 15 años, es de Menorca y ha venido a ‘Got Talent 5’ para cantar con su guitarra. Esta joven artista encuentra en la música su mayor “refugio” y asegura que su madre es su crítica más exigente: “Siempre he tenido miedo de tirarme a la piscina pero no quiero ser mayor y pensar qué hubiera pasado si me hubiera dedicado a la música”, ha dicho antes de lanzarse de cabeza al escenario.