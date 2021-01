Juanjo consigue el pase de oro de Risto Mejide en 'Got Talent 2021' con una actuación nunca antes vista en televisión

Había ganas de 'Got Talent 2021' y se ha demostrado en el estreno de la sexta edición del talent show más apasionante de la televisión. Sobre el escenario han pasado grandes artistas , cantantes, bailarines, showman de todo tipo y lo cierto es que nos ha dejado una primera gala de audiciones con grandes de momentazos . Sí, también hemos visto el primer pase de oro , que ha sido para Juanjo y su particular objeto, un otamatone !

Juanjo sorprende a todos con su otamatone y se lleva el primer pase de oro de 'Got Talent 2021'

Juanjo ha dejado a todos con la boca abierta al presentarse sobre el escenario con un pequeño y llamativo objeto de origen japonés llamado otamatone a través del cual ha interpretado ‘Nessun Dorma’, de Annunzio Paolo Mantovani. Algo nunca visto en el programa que no solo se ha llevado la aprobación de todo el jurado, sino el pase de oro de Risto Mejide: "Eres músico profesional y has venido con un artilugio que ninguno conocíamos y has hecho algo que nunca he visto".