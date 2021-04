Paz Padilla rompe a llorar con la actuación de Dúo Ebenezer: "Sois la compenetración de dos almas"

Paz Padilla no había visto actuar al dúo Ebenezer en las audiciones y cuando les ha visto sobre el escenario de ‘Got talent’ en esta segunda noche de semifinales no ha podido reprimir las lágrimas .

La presentadora cree que existe una conexión mágica entre la pareja de bailarines y se ha emocionado dándoles su valoración: “No sé si es que estoy sensible o es que ha sido precioso, me parece una estupenda unión entre dos almas, ha sido muy bonito, estáis muy compenetrados, me habéis transmitidos que sois dos almas unidas y que podéis hacer cosas aún más maravillosas de lo que hemos visto hoy”.