Juan Pole Chino y Polefiction no convencen a Risto con su pole dance: "Me han sobrado las acrobacias"

Esta pareja, artística y sentimental , han llegado hasta el escenario de 'Got talent España' con nervios pero seguros de que su espectáculo no iba a dejar a nadie indiferente. Con la única ayuda de una barra, Juan Palo chino y Polefiction han mezclado a la perfección la disciplina del pole dance aéreo con el baile contemporáneo .

Risto sin embargo no ha quedado convencido con la actuación y se lo ha hecho saber votando no en su decisión final: "Me han sobrado las acrobacias, lo siento pero mi voto es un no".