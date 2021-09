Polina Karvovskaya, suspendida en el aire por su pelo: "Levantar tu peso durante tanto tiempo es increíble verlo"

Tras la actuación, ha llegado la hora de la valoración, y Risto ha dicho lo que opina de este número, "a mí de los dos minutos que os dan me han sobrado un minuto cincuenta", ha subrayado, "muy bonitos esos 10 segundos con la silla y el resto no solo ya lo hemos visto en 'Got talent', sino que además me ha parecido repetitivo", ha concluido.