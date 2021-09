Dani Martínez se va del teatro de ‘Got Talent’ por no decirle que no al Príncipe de la Guitarra: “No puedo fallar a mi hermano”

En esta segunda oportunidad, el artista tenía un claro objetivo, quería el sí de Risto, ya que en su anterior participación, el jurado no se lo dio. Como sabía que no le gustó 'La Bamba' , Cheng Min lo ha intentado con otro clásico, 'Ave María se fue'. Y ha sido comenzar a tocar, y ya Risto no podía más, "es que no ha aprendido a tocar la guitarra", decía por lo bajini.

Pero Cheng Min venía dispuesto a todo, y al que más ha convencido ha sido a Dani Martínez, que junto a Edurne no ha podido evitar cantar el tema de Fórmula V. Risto ha tenido que poner fin a la actuación pulsando a la X, "yo te doy mi sí si Edurne te da el pero y Dani el no", le decía al artista.

Dani Martínez no le podía hacer esto a su "ídolo", no podía darle un no. Así que para evitarlo se ha ido del teatro, se ha subido a un autobús y no se ha despedido de nadie, "no puedo fallar a mi Príncipe, a mi hermano", confesaba.