Nada más verla, Risto se ha fijado en su cara, parece que la reconoce, pero no consigue ubicarla. Es ella quien le refresca la memoria: “Coincidimos hace trece años en otro programa musical pero Risto no llegó a valorarme de manera directa, tengo una espinita clavada ”.

“Trece años después… Yo era otro, tú seguramente también y fíjate cómo nos cambia la vida. A mí, totalmente. Me alegro que tuviéramos aquella experiencia y hoy tengamos esta. Nos merecemos, los dos, una segunda oportunidad. Tú la has tenido ahora y yo tengo la oportunidad de decirte que gracias por tu talento. Si no fuera por tu talento, yo no estaría hoy aquí”, han sido las palabras de Risto.