El público y el jurado de 'Got Talent' cree que Sión va a cantar música urbana y alucinan con su voz lírica

Sión tiene 30 años y un 'look' muy urbano. Con rastas y zapatillas, el cubano subía al escenario de 'Got Talent' para demostrar cuánto sabe de canto. Lo que el público y el jurado no imaginó fue que tendría una prodigiosa voz lírica. Su talento hizo que el teatro pidiese el 'Pase de oro' en repetidas ocasiones.