Conoce todas las historias personales de la gala 2 de 'Got Talent: All-Stars'

Por fin hemos podido disfrutar de la segunda gala de 'Got Talent: All stars' en Telecinco y lo ha hecho con un programa cargado de los mejores números de todo el mundo que nos ha hecho contener la respiración en varias ocasiones.

Además de disfrutar de las diferentes disciplinas que nuestros artistas han elaborado sobre el espectacular escenario del programa, hemos podido conocer sus doce historias personales y emocionarnos con ellos.

Con 14 años, Aidan Bryant vio un vídeo en el que unos acróbatas entrenaban en telas aéreas y esto le cambió la vida. De manera autodidacta, con unas sábanas de la casa de su abuela, el joven comenzó a practicar esta disciplina. Ahora, el estadounidense llega a 'Got Talent: All-Stars' para revalidar su título de campeón. Esta no es la primera experiencia del acróbata en un formato que engloba a lo mejor de lo mejor del formato ya que este ganó 'America’s Got Talent: All-Stars'.

Les French Twins' son gemelos idénticos, ambos son magos y llegan desde Francia para dejar al jurado de 'Got Talent: All Stars' sin palabras. Tras su paso por la adaptación estadounidense del formato, Tony y Jordan, Les French Twins pondrán patas arriba el escenario del programa con su espectáculo único, tecnológico y diferente.

J.D. Ice Man es el hombre más fuerte del mundo llega a 'Got Talent: All-Stars'. Tras conseguir varios récord Guinness, haber actuado en más de 25 programas de televisión y pasar por adaptaciones internacionales del formato, J.D., 'Ice Man', llega a 'Got Talent: All-Stars' para revalidar su título. Mucho ojo porque este estadounidense nacido en Missouri, promete no achantarse ni ante el mismímo Risto Mejide.

'Les Sancho' han llegado desde Francia, el grupo de baile Les Sancho aterriza en 'Got Talent: All-Stars' para mostrar su amor por la danza urbana y llenar de buen rollo el escenario del programa. Tras su participación en varias adaptaciones de la franquicia, donde han llegado a ganar un Pase de Oro, los galos han conseguido labrarse un gran futuro profesional participando en infinidad de videoclips para multitud de cantantes francófonos.

La cantante Ella Shaw audicionó en la adaptación británica de 'Got Talent' en 2015, dejando a los jueces del formato fascinados con su voz. Desde entonces, la vida de la cantante ha dado un giro de 180º. Gracias al formato, la artista ha cantado en el Manchester Arena ante 21 000 personas y ha llegado a montar su propia escuela de artes escénicas para ayudar a niños con inquietudes artísticas como ella a lograr su sueño.

La vida de 'Balla Brothers' ha cambiado tanto tras participar en 'America’s Got Talent' que estos hermanos albaneses han viajado hasta España para participar en 'Got Talent: All - Stars' desde la ciudad de Nueva York, su nueva residencia. Tras triunfar en la adaptación norteamericana del formato, los artistas circenses vuelven a Europa para demostrar ante el público su fuerza, su compenetración y su equilibrio.

'Brodwei' cumplieron muchos de sus sueños tras participar en 2021 en 'Got Talent España' y conseguir el Pase de Oro otorgado por Santi Millán y Risto Mejide. Ahora, la compañía de parodia musical participa en 'Got Talent: All-Stars' para seguir brillando y dejar la marca España bien en alto. El grupo, además, es el perfecto ejemplo cómo concursar en 'Got Talent' puede suponer un gran trampolín para una carrera artística. En los dos años que han pasado desde que concursaron en el programa, el grupo ha podido estrenar su propio espectáculo en Madrid y ampliar su compañía.

'Asia’s Got Talent', 'Got Talent Alemania' y 'Britain's Got Talent', el mago 'TanBA' llega a 'Got Talent: All-Stars' para demostrar que su magia que es diferente y única. El japonés lleva más de 13 años dedicándose profesionalmente a la magia y, a raíz de un espectáculo que vio en Las Vegas, quiso que su arte fuera diferente al del resto: peligroso y, a la vez, llamativo.

'Bello Sisters' son un trío acrobático de origen italiano que llega a 'Got Talent: All Stars' tras su paso por 'America’s Got Talent', 'Got Talent Alemania' y 'Got Talent España'. Entre los logros de estas hermanas nacidas en Verona y provenientes de una gran estirpe procedente del circo se encuentra el haber actuado en el haltime de la NBA.

'Maxwell Thorpe' ha pasado de tocar en la calle a poder actuar en eventos y estadios. Gracias a su paso por 'Britain’s Got Talent' y tras encandilar al mismísimo Simon Cowell con su voz, su sueño en el mundo de la música, haciendo conciertos y llenando anfiteatros, está más cerca.

El arte del kung-fu llega a 'Got Talent: All - Stars' de la mano de 'The Kung Fu Fam', una gran familia de apasionados de este arte milenario. El patriarca de este grupo se enamoró de la cultura tras ver una obra de teatro a los 11 años y se convirtió en el primer guerrero Shaolin que no tiene la nacionalidad china. Su hijo tiene el récord Guinness mundial del mayor número de saltos mortales hacia atrás seguidos en una plataforma elevada.

El arte y el misterio de 'Gennady Tkachenko - Papizh' le ha llevado a convertirse en el concursante que más Pases de Oro acumula en todo el mundo en toda la franquicia. En 'Got Talent: All - Stars', este singular vocalista quiere seguir mostrando la naturaleza desde un punto de vista diferente y único.

