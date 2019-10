"Tengo 56 años, vengo a hacer algo que nadie esperaría de mí, voy a sorprender a todo el público y a todo el jurado", aseguró Vladimir antes de comerse el escenario de 'Got Talent' con un increíble espectáculo de break dance. "La edad no es un problema para hacer lo que más te gusta. La edad es un concepto que no existe, está en la mente de cada uno, si tienes ilusión y perspectiva no hay nada que pueda con tu cuerpo", ha explicado.