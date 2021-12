Laura y su amiga Hanna han vuelto a arrasar en el escenario de 'Got talent España'. Esta preciosa perrita se ha convertido en toda una bailarina acróbata a la que las luces y los aplausos no le asustan lo más mínimo. Acompañada de su amiga humana, Hanna ha vuelto a dejar a todos con la boca abierta.

Edurne ha disfrutado en grande de la actuación y ha aprovechado para contar una anécdota que aún no conocíamos: "Mi primer perro se llamaba 'Vepo', le puse ese nombre para poder decirle 'Ve por esto, ve por lo otro', pero nunca me hizo ni caso, me ha dado mucha envidia lo que haces con tus perras".