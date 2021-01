El tremendo zasca de Risto a Dani tras las fallidas actuaciones de Lino Mambo y Barbie y Ken

Lino Mambo ha venido hasta ‘Got talent’ convencido de que su canción, ‘Veo veo’, se iba a convertir en el próximo hit del verano. Pese a que su tema ha puesto a bailar al público y su letra era muy pegadiza, lo cierto es que no ha logrado convencer al jurado: “Me has dedicado demasiados mambos”, le decía Edurne a Lino refiriéndose a que ha dirigido hacia ella demasiados movimientos de pelvis. Risto se ha limitado a darle un rotundo ‘no’. A Dani, sin embargo, la canción le ha motivado muchísimo y no ha dudado en bailarla con muchísimo flow.