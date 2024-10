Óscar se siente aislado por Ruvens y el resto de su grupo: "Se amparan en que son varios, pero yo tengo más valor"

Óscar se ha convertido en el centro de todas las críticas durante los últimos días, sobre todo tras la expulsión de Elsa

Ruvens está cambiando de actitud con Óscar al ver que su grupo no ha sido apoyado con la salida de Elsa

Estalla por completo la tensión en el reencuentro de Vanessa, Maite y Óscar: "Eres un maleducado y un traidor"

Desde que los concursantes han pasado a vivir a la casa grande, los conflictos con Óscar no han cesado en ningún momento. El vasco se ha convertido en el centro de todas las críticas y la mayoría de sus compañeros se han apartado por completo de él dejándole solo.

Óscar está acusando al resto de la casa de menospreciarle en diversos momentos: "Muchas veces yo me he sentido como que la casa es suya y que yo soy de segunda". El concursante la ha comentado a Juan que siempre está recibiendo desprecios por parte del grupo de Maite, Ruvens, Elsa y el resto.

El vasco ha podido confesarle toda esta situación a Jorge y a Luis en la habitación rosa. Ambos le han aconsejado al concursante y han admitido que él siempre entra en los ataques. "Mola hasta cierto punto", le ha indicado Juan. "Ellos se amparan en que son varios y entonces tiene mucho más valor lo que yo hago porque me defiendo solo".

Sin embargo, Óscar ha confesado que le encanta discutir: "A mí me encanta siempre y cuando sea una discusión que sea una tragicomedia. Si esto va a ser un patio de colegio va a haber que jugar". Por otro lado, Edi y el resto están molestos de que se haya ido Elsa y que Óscar siga en la casa.

"A mí lo que me toca las pelotas es tener que aguantar a este. No se puede ser más cínico", ha señalado Edi en el jardín. Una de las que no puede ver a Óscar es Maite, que desde el principio ha tenido discusiones con él. La cántabra ha cogido la copa de agua de Óscar de la nevera y la ha tirado por el fregadero.

Tras la expulsión de Elsa, muchos se han dado cuenta del cambio de actitud que está haciendo Ruvens respecto a Óscar. Después de escuchar los aplausos en la gala anterior cuando se salvó el vasco, Ruvens ha cogido su rol más estratega y ha comenzado a acercarse más a Óscar.

"Tu ingenio me hace mucha gracia, pero hay cosas donde creo que te has rebasado. Considero que eres un poquito listo", le ha comentado Ruvens en la piscina. Los dos han seguido manteniendo la conversación y Óscar no se ha esperado ese comentario a favor de él.

Elsa confiesa que Ruvens le ha decepcionado

En el 'Última Hora', Elsa ha podido ver imágenes de la convivencia y se ha dado cuenta de que Ruvens ha cambiado de actitud tras su eliminación definitiva: "Le consideraba una de las personas importantes para mí en la casa, pero creo que se está posicionando por el lado de Óscar. En base a mi expulsión él ha cogido y ha dicho que algo ha pasado".