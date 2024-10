De "cañera" a "estratega": Así describen los colaboradores a Vanessa

Vanessa ha tenido unas semanas complicadas. Su relación con los demás compañeros no parece mejorar con los días, todo lo contrario. En los posicionamientos esto se notó, pues detrás de la gallega se colocaron hasta seis concursantes, todo eso sumado a los enfrentamientos que surgieron durante la gala. Vanessa acabó derrumbada y explicando cómo se sentía: "Se me cuestiona todo lo hago. Si respiro porque respiro, si hablo porque hablo, si me levanto porque me levanto. Se me está cuestionando y machacando constantemente hacia mi persona", añadía.