Hace unas semanas, una opinión que Adara Molinero vertió en 'El Debate de GH' causaba un gran revuelo en las redes sociales. "Me cae mal , ¡no lo puedo evitar!", decía la ganadora de 'GH VIP 7' sobre Maica , a la que imitó haciendo unos grititos y gesticulando mucho en mitad del plató. Ahora ha sido su madre, Elena Rodríguez , la que le ha llevado la contraria y ha alabado el paso de la murciana por 'Grande Fratello' .

"Maica en Italia me está encantando. Y se le ve feliz", ha tuiteado la exconcursante de 'GH DÚO', citando a su hija para que viera que no está nada de acuerdo con las críticas que vertió sobre ella hace unas semanas y también hacía unas horas, pues ayer por la noche, Adara volvió a cargar contra la de Cartagena y lo hizo en el antiguo Twitter a raíz de la conversación que mantuvo con Adrián.

En esa charla, Maica aseguró que no había dado alas a que Adrián se hiciera ilusiones sobre un posible romance entre ellos; pero Adara no está de acuerdo: "¿Por qué Maica no es clara? Le habla de otras cosas. Está encantada de que Adrián vaya detrás de ella".