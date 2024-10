Ruvens estalla contra 'las fresis' y les acusa de robarle la leche: "Estoy casi seguro que habéis sido una de vosotras"

Los concursantes de 'Gran Hermano' están de los nervios después de no superar la prueba semanal del campamento . Todos en la casa se quedaron indignados y muy desilusionados durante el debate después de que el Súper les indicó que solo se habían quedado a 7 kilómetros de superarla.

La falta de comida está empezado a hacer mella en los participantes y Ruvens ha estallado contra el grupo de 'las fresis' después de que Maica dijese que le faltaba leche. Ruvens ha entrado a la habitación rosa acusando a Maica, a Daniela y a Lucía de beberse su cartón: "¿Quién me ha robado la leche? Estoy casi seguro que habéis sido alguna de vosotras".

Las tres se han quedado impactadas con la reacción de Ruvens y Maica le ha pedido que se calmase: "Relájate antes de acusar, por favor. Yo hoy no he bebido leche". Ruvens se ha enfado todavía más cuando la modelo le ha explicado que no había tomado nada de leche durante el día.