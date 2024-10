Silvia no da crédito al ver que Adrián se siente atraído por hermana Lucía: "Estaba muy enamorado de Maica"

Ahora que Maica ha encontrado con Tommaso algo que hacía mucho que no sentía durante su viaje a Italia, Adrián parece que empieza a pasar página con los sentimientos que le surgieron con ella en la casa de Guadalix y que está abierto a conocer a otra de las concursantes.

Pero Óscar le recordaba que había una opción mejor: "Tú tienes a Lucía, ya la tienes en casa y es un pibón. Si entrase nueva le harías caso, pero como ya está aquí no te viene bien". Pero a Adrián le surgían dudas con esto: "Es amiga de Maica, si no se llevase con ella pues a lo mejor , es un pibón".

Como también aseguraba que no quiere que la gente piense que ahora se ha fijado en Lucía porque no tiene nada que hacer con Maica: "Lo pueden ver que puede ser por despecho, como ella misma". Aunque Adri hacía una confesión: "De carácter siempre ha sido la que más me ha gustado".