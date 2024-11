La amiga de Edi ha recordado que descubrió que iba a ser concursante de esta edición en la gala inaugural por un tartazo de Payasín y ha revelado que ese mismo día la llamó la directora de casting para decirle que tenía que coger un avión desde Bilbao a Madrid para estar presente en las instalaciones de Mediaset: "Estaba a las tres y media de la tarde en el sofá de mi casa cuando sonó el teléfono, me duché, cogí algunas cosas y me fui".

Esa llamada llegó unos meses después de que decidiera mandar el vídeo para el casting; una decisión que hasta ella misma le sorprendió porque nunca había seguido el programa y supo que volvía la edición de anónimos porque una de sus mejores amigas, que luego fue su defensora en plató, fue la que se lo dijo porque quería apuntarse: "Mi amiga Saray se apuntó al casting y yo la apoyaba, pero no se lo dije que yo también me apunté luego, lo hablamos cuando salí de la casa y me dijo que no pasaba nada. Yo le llevé todo en secreto, el proceso de casting, no me gusta hacer públicas mis cosas".