En primer lugar, las nueve madres entraban a la casa de 'Gran Hermano' emocionadísimas y sin llegar a creerse del todo lo que estaban viviendo. Todas juntas y comentando lo que pasaba a su alrededor, no tardaban en sentarse en el famoso sofá donde tantas veces han estado sentados sus hijos e hijas en las galas. Posteriormente llegaba el resto (el padre de Jorge, el hermano de Maica y la hermana de Óscar).

Jorge Javier les daba la bienvenida a la casa: "Va a ser una noche muy especial" . El presentador les anunciaba que, además, tendrían una misión muy importante: nominar. "Os aviso con tiempo, para que vayáis pensando cómo repartir los puntos. Tenéis que hacerlo. Y que no me entere yo que hay pactos", señalaba el Jorge Javier.

La primera sorpresa de todas la iba a recibir Juan, que en la 'Sala de los sueños', se dirigía a un cofre y entre tantas joyas y 'elementos piratas'... ¡se encontraba su madre! La emoción de ambos era total, que se abrazaban a más no poder. Cristina, madre de Juan, le recomendaba que siguiera haciendo el concurso que está haciendo y le actualizaba cómo está de encantada la familia con él: "La realidad está fuera. Súbete a ese escenario y haz la mejor película de tu vida. Estamos orgullosos de ti".

La alegría era notable. "Qué delgado estás", le decía su madre. "Lo que te he echado de menos ", aseguraba un Luis con los ojos lacrimosos y que tranquilizaba a su madre señalando que ya está mejor con Nerea. "Esto es un aprendizaje tremendo. Te va a dar mucho y te estás conociendo a ti mismo", apuntaba su madre.

Manu pensaba que iba a encontrarse con su madre cuando, de pronto, se encontraba con María José Galera , madre de Laura. No obstante, ella le recibió como si de su familia se tratase. De hecho, la madre de Laura le daba la bienvenida a la suya, aceptando así la relación con su hija. Después se les unieron Laura y Fátima, la madre de Manu , protagonizando un cariñoso encuentro los cuatro.

Cuando Daniela entró en la sala de los juguetes, Jorge Javier le dijo que pidiese un deseo a su querido Universo. "Ver a mi madre, ver a mi familia y ver a Shadow", dijo en voz alta. A su familia entera y a su gato no les pudo ver, pero sí se encontró en persona con su madre, que entre sus palabras le aconsejó que "hablase con él" y se dejase de discusiones . Daniela recientemente ha roto por completo su relación con Óscar , ¿pero llegará el acercamiento tras el consejo de su madre?

Maica se quedó totalmente maravillada con la sala de juguetes. Dio las gracias al programa por lo bonito que estaba todo y acto seguido accedió a la petición de Jorge Javier de meterse en la piscina de bolas. Ahí había un oso de peluche que resultó ser su hermano Antonio. "Sigue con tus 'fresi'. Relaciónate con todo el mundo. Relaciónate con ellos. Ríete, baila, no llores. Sabes que la gente te quiere por tu alegría y tu felicidad", le dijo él.

¡Maica no podía creerse que estuviera allí con ella! Pero menos aún lo que descubrió después sobre su hermano y Jorge Javier .

Óscar descubrió que bajo el oso de peluche con el que había bailado estaba su hermana Isabel . Ella le llenó de ánimos diciéndole que era uno de los protagonistas de la edición , cosa que él no pudo creerse. Por otra parte, el nombre de Maica salió y Óscar se sinceró con su hermana sobre lo que sentía en esos momentos sobre su amiga. O más bien, ahora examiga.

Jorge se quedó 'en shock' al ver a su padre dentro de la casa. "Si llegas a la final, que lo mereces, o no llegas, da igual porque ya eres un campeón. Este es tu sueño, 'Gran Hermano', y lo estás cumpliendo. Tú siempre con una sonrisa. Que nadie te robe la ilusión ", le expresó su padre insuflándole ánimos. Además, le aseguró a su hijo que iban a crear "una peña" para apoyarle.

Adrián fue quien cerró la 'Sala de los Sueños' encontrándose con su madre, Ana María. El concursante se llenó a más no poder de ánimos. "No te quiero ver triste. Eres un afortunado de estar aquí. Nos diste una lección de amistad y amor en la sala de cine. No dejes de ser como eres tú. Eres un 'cucaracho' con un corazón así de grande", le dijo.