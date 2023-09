La prima de Gustavo cuenta por qué no está Ainhoa en plató y habla sobre la familia Campos: "Él se ha sentido muchas veces traicionado"

Ainhoa, la pareja de Gustavo, ha preferido, en este momento, mantenerse al margen y no estar en el plató de 'Gran Hermano VIP'

Marta Flich ha comenzado comunicando que Ainhoa, la pareja de Gustavo, ha preferido, en este momento, mantenerse al margen y no estar en el plató de 'Gran Hermano VIP', decisión de la que ha hablado Isabel, prima del exchofer de María Teresa Campos.

La novia de Gustavo estaba durante el debate de 'GH VIP' con Ion Aramendi y explicaba algunos de los problemas de su pareja con la familia Campos: "Ha habido muchas cosas que no le han gustado, no se ha sentido cómodo y no se ha sentido querido. Unas veces era familia y otras el chófer". Palabras que levantaban algunas críticas.

Isabel, la prima de Gustavo, ha explicado cómo se encuentra ella tras decidir no estar en el plató: "Ainhoa está bien, tranquila y prefiere con todo el revuelo que se está montando, como novia de él que es, mantenerse un poquito al margen".

También ha reaccionado a los comentarios que han llegado sobre Gustavo sobre la familia Campos, en especial a lo que dijo Alejandra Rubio de que se hizo a Gustavo firmar un contrato de confidencialidad que él no quiso firmar: "Si que es verdad que Gustavo para Teresa siempre ha sido su hijo, no era el chófer, era una de sus funciones, pero es que era el que estaba con ella, solo estaba él con ella. Nos duele que se ha hablado de mi hermano y de repente cuando no me interesa es el chófer. Ha habido momentos muy duros entre ellos. Me duele que se diga que es el traidor cuando él se ha sentido muchas veces traicionado y vendido por muchas cosas que se han dicho y nadie ha sido capaz de dar la cara por él. No le han defendido como pienso que él se merecía".