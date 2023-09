"Me ha dicho esta mañana 'ayer se os soltó la lengua'. Es como que no le gusta que la mujer hable de esas cosas. Él veía que, el que yo hablara de eso, como que era un tema feísimo . Y las mujeres , entre nosotras, hablamos de eso y nos encanta comentar", le confiesa Jessica a Marta.

Por su parte, Marta no tarda en reaccionar: "Lo veo como mal", opina al respecto. Cree que no hay mala intención en el comentario del cantante, pero no termina de aprobarlo. "Quizás, él no se entera que, al final, las mujeres lo hablan, pero no lo hablarán delante de él", añade momentos después.