Pablo Marqués reacciona a las palabras que le ha dedicado Jessica Bueno en su blog

El novio de Jessica Bueno le ha escrito una preciosa carta abierta a raíz de las palabras que ella le ha dedicado en su blog

Pablo Marqués está encantado de ver a Jessica Bueno disfrutar al máximo de su aventura en 'GH VIP 8'

Pablo Marqués reacciona a la confesión de Jessica Bueno sobre los inicios de su historia de amor

Jessica Bueno se está animando a abrir su corazón con los espectadores de 'GH VIP 8' y en su blog le ha dedicado unas preciosas palabras a su novio, Pablo Marqués, al que conoció en marzo de este mismo año, tres meses después de divorciarse de Jota Peleteiro. "Es muy difícil no saber nada de ti, pero estos días me han servido para darme cuenta de lo maravilloso que has sido y eres conmigo", ha escrito la modelo sevillana en la despedida de su último blog.

"Imagino tu cara y tus abrazos cada segundo. Los he necesitado en muchos momentos, sabes la paz que me dan. Me concentro en ellos en muchos momentos. Te echo de menos y al igual que con mis niños, intento no entrar en bucle para no venirme abajo. Sueño con volver a mirar tus ojos de cerca. Gracias por ser y estar. Te quiero", le ha dicho Jessica a su pareja, que ha reaccionado públicamente a esta confesión pública con una carta abierta que ha difundido en Instagram, junto a un vídeo en el que recopila algunos de sus instantes más felices desde que iniciaron su relación.

"Me gusta que la gente vea la calidad humana tan grande que tienes y la compartas con todos. Desde el primer momento supe que nuestros abrazos tenían una energía especial. No has parado de enseñarme con tu nobleza y bondad, tu sinceridad y naturalidad ante la vida. Te echo tanto de menos pero a la vez quiero que disfrutes tu momento. Que orgulloso me haces sentir viendo tu fortaleza y el corazón tan grande que tienes. Eres mi inspiración. Mi motor", le ha respondido el artista, que ha confesado que está deseando reencontrarse con ella, pero que prefiere que ese abrazo tarde en llegar porque eso significará que permanece en la casa de Guadalix de la Sierra, luchando por la victoria.